Прикордонники перехопили квадрокоптер з контрабандними сигаретами

Прикордонники Чернівецького загону завадили пепеправці за допомогою безпілотного літального апарату тютюнової продукції до країн ЄС, їм вдалося запобігти порушенню повітряного простору на україно-румунському кордоні, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними пресслужби ДПСУ правопорушники, за 4-5 кілометрів від кордону облаштували місце для зльоту і посадки безпілотного літального апарату, і підготували ящики для транспортування. Однак з появою правоохоронців злочинці зникли на автомобілі підвищеної прохідності. На місці події прикордонники виявили 6 ящиків з майже 3 тис. пачок сигарет без марок акцизного податку України.

Також наряд виявив мультикоптер, потужність якого дозволяє транспортувати ящик вагою 17 кг. Зараз безпілотний літальний апарат і сигарети доставили до прикордонного підрозділу для передачі співробітникам ДФС.