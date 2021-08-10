Курс валют НБУ на 10 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 10 серпня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 9 серпня, знизився до рівня 26.80 за 1 долар.

Курс євро знизився на 15 коп до 31.53 за 1 євро.

Курс рубля впав на 2 коп до 3.65 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подешевшав на 14 коп до 37.20 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 30 коп до 29.24 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 4 коп до 6.91 за 1 польський злотий.