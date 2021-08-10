Курс валют НБУ на 10 серпня

Курс валют НБУ на 10 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 10 серпня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 9 серпня, знизився до рівня 26.80 за 1 долар.

Курс євро знизився на 15 коп до 31.53 за 1 євро.

Курс рубля впав на 2 коп до 3.65 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подешевшав на 14 коп до 37.20 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 30 коп до 29.24 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 4 коп до 6.91 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва курс
USD долар 26.801 100 --0.034
EUR євро 31.530 200 --0.145
RUB рубль 0.364 760 --0.002
GBP Фунт стерлінгів 37.198 600 --0.143
CHF Швейцарський франк 29.241 300 --0.299
PLN польський злотий 6.908 200 --0.043
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