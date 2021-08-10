США передбачили довге безробіття, незважаючи на створені сотні тисяч нових робочих місць і рекордну кількість вакансій, повідомляє "Лента.ру".

Це кращий результат майже за рік, але навіть при таких темпах зайнятість не наздожене допандемійний рівень до початку 2022 року, свідчать дані дослідження The Economist.

Перед пандемією багаті країни пережили неймовірний бум зайнятості. У 2019 році частка працюючих або шукаючих роботу людей старше 15 років була вищою, ніж будь-коли з кінця 1990-х років, навіть незважаючи на прискорене старіння населення. Рівень зайнятості в працездатному віці (від 16 до 64 років) був рекордно високим в більшій частині багатих країн. Рівень безробіття в США дорівнював 4,22 відсотка в 1999 році, а в 2020 році - 3,67 відсотка. В ЄС цей показник дорівнював 12 відсоткам в 1999 році, потім - 6,6 відсотка в 2020 році. На даний момент зайнятість в багатьох країнах в середньому на три відсотки нижче допандемійного максимуму, тобто 18 мільйонів осіб зараз не працевлаштовано.

Проте, економісти вважають малоймовірним, що уряди зможуть закрити дефіцит зайнятості просто за рахунок створення робочих місць, як це зробили США. Щоб вирішити проблему, потрібно зрозуміти, чому скоротилася пропозиція робочої сили.

Однією з причин є зменшення кількості мігрантів - це приблизно п'ята частина дефіциту робочої сили в США. Страх перед вірусом також міг порушити пропозицію: навіть в країнах з високим рівнем вакцинації люди бояться заразитися, через що не хочуть ходити на роботу. Крім цього, зниження пропозиції на ринку праці може бути наслідком політики соціального забезпечення. Виплата щедрих посібників молодим безробітним негативно вплинула на їх потребу в роботі. Згідно з аналізом The Economist, домогосподарства в багатьох країнах накопичили додаткові кошти в розмірі десятої частини річних споживчих витрат.

Економісти також вважають, що пропозиція робочої сили впала через зміни ставлення до праці. Пандемія змусила людей переосмислити свої цінності. Тепер багато дорожать сімейним дозвіллям більше, ніж раніше. Однак важко виміряти, наскільки значним є ця зміна. Судити можна по Великобританії: там було проведено опитування, в якому люди відзначили, що хочуть працювати менше годин, навіть якщо їх зарплата зменшиться.