Справою МН17 займеться ще один прокурор

Прокуратура Нідерландів залучила до слухань справи про збитий у 2014 році над Донбасом пасажирський Boeing-777 Малайзійських авіаліній нового прокурора - Біргіт ван Россель, повідомляє Кореспондент.

"Біргіт ван Россель вже давно є співробітником прокуратури, а тепер весь час буде працювати в команді, залученої до слухань у справі MH17. Вона періодично з'являтиметься на засідання в судовому комплексі Схіпхол" , - зазначено в документі відомства, оприлюдненому у понеділок, 9 серпня.

При цьому наголошується, що прокурор Вард Фердінандуссе, який раніше займав цю посаду, залишиться залучений до судового процес у справі MH17.

"Державний прокурор Вард Фердінандуссе з цього літа буде прикріплений до прокуратури Спеціального суду по Косову, де він очолить департамент розслідувань. Також він братиме участь в судовому процесі у справі MH17 до винесення вироку і братиме участь в слуханнях" , - уточнили в прокуратурі.

Крім того, в заяві нагадали, що розгляд справи про збитий Boeing-777 в Гаазі поновиться 6 вересня. Планується, що родичі загиблих зможуть скористатися своїм правом звернення до суду. Рішення по справі ж очікується не раніше 2022 року.