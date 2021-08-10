Кременчуцький НПЗ почав працювати на повну: чи очікувати зниження цін

Кременчуцький нафтопереробний завод (НПЗ) досяг рівня максимального добового виробництва в 14 тис. тонн палива, повідомляє UBR.

"Завод вийшов на заявлені обсяги", - заявили в прес-службі "Укртатнафти" (власник НПЗ).

На питання про те, наскільки дана новина вплине на вартість бензину, дизеля і автогазу на АЗС, думки опитаних експертів розділилися.

Паливо повинно бути "під рукою"

Останнім часом в оптовому сегменті ціни формувалися не за імпортним паритетом, як раніше, а з урахуванням граничних цін на АЗС, що встановлюються Мінекономіки.

"Таким чином, оптовики, створюючи ситуативний дефіцит дизпалива, фактично "перенесли" центр створення прибутку з роздрібного сегмента на оптовий", - розповів гендиректор мережі АЗС Sunoil Леонід Косянчук.

За його словами, в ситуації, що склалася, роздріб був змушений "піднімати" ціни на АЗС до межі, встановленої Мінекономіки. А за подібні ринкові "експерименти" змушені були платити споживачі.

Збільшення обсягу власного виробництва на 5 тис. т/добу "Укртатнафтою" вже "охолодило" апетити оптовиків. Експерт зазначив, що деякі ціни "пішли вниз".

За добу ціни на дизельне паливо в оптовому сегменті "схудли" на 1 тис./т.

"Очевидно, що "далі буде", як пишуть в серіалах", - впевнений Леонід Косянчук.

На його думку, наскільки дана тенденція відіб'ється на цінах на АЗС, буде зрозуміло приблизно через тиждень.

"Сьогодні таких підстав ще немає, тому що в торговельній мережі ще залишаються нафтопродукти, придбані за попередньою ціною. У міру заміщення дорого ресурсу дешевшим, з'являться передумови до зниження цін на АЗС, хоча це малоймовірно в період максимального споживання", - констатував гендиректор Sunoil.

Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн також підтвердив, що дії Кременчуцького НПЗ вплинули на оптовий сегмент нафтопродуктів. Що стосується цін на бензин, дизель і автогаз на АЗС, то тут його прогноз негативний.

"Роздріб регулюється державою, тому я не думаю, що там щось буде відбуватися. Головне - це стабільне наповнення ринку", - зазначив він.

За його словами, коли на ринку з'являється профіцит продукту, то ціна на нафтопродукти буде максимально низькою. І навпаки, в разі нестачі поставок - оптові ціни ростуть.

"Як це було в липні, і як ще є сьогодні", - констатував він.

Директор "А-95" підкреслив, що "велике внутрішнє виробництво важливо постійною наявністю продукту, який "є під рукою", його не треба звідкись везти і чекати".

Пік споживання

Кременчуцький НПЗ вийшов на максимальну потужність тоді, коли в країні пік споживання, заявив експерт паливного ринку Олександр Киримов.

"У цей період "Укртатнафта" щорічно виходить на свою пікову потужність. Але як би це голосно не звучало, ця потужність далека від тієї проектної потужності, на яку розрахований завод", - підкреслив він.

За його оцінками, в даний час цей НПЗ працює на 20-22% своєї проектної потужності. Але добре навіть те, що національний виробник вийшов на ту потужність, яку він сам для себе вважає піковою.

"Баланс ринку яким був, таким і залишиться", - підкреслив експерт.

Згідно з прогнозами Олександра Киримова, ціни на АЗС "знизяться тоді, коли зменшиться споживання" .

За його словами, вітчизняні виробники забезпечують "по бензину" близько 50% споживання. З дизпаливом ситуація гірша - там цей показник не перевищує 30%, а з автогазу - ще гірше, до 20%.