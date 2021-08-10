Австралія схвалила вакцину Spikevax від Moderna

Австралія схвалила четверту вакцину від коронавірусу - препарат Spikevax, що випускається американською компанією Moderna, повідомляє Кореспондент.

"Ця вакцина з матричною РНК (мРНК) попередньо схвалена і включена в Австралійський реєстр терапевтичних товарів (ARTG) для активної імунізації з метою запобігання коронавірусної хвороби-2019 (COVID-19), що викликається SARS-CoV-2, в осіб у віці 18 років і старше. Рекомендується вводити вакцину двома дозами з інтервалом 28 днів" , - йдеться в повідомленні на сайті уряду країни.

Оскільки вакцина Moderna показала високу ефективність у клінічних випробуваннях, регулюючі органи країни розглядають можливість використання її для імунізації підлітків.

"Дані, що підтверджують використання вакцини Moderna проти COVID-19 підлітками у віці від 12 до 17 років, зараз перебувають на стадії оцінки, і на сьогодні не було виявлено жодних особливих проблем. Рішення влади про використання в цій віковій групі буде оголошено окремо" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що уряд Австралії очікує отримати в цілому 25 мільйонів доз вакцини Spikevax, зокрема 10 мільйонів доз у 2021 році та інші 15 мільйонів - у 2022 році.