Сестра Кім Чен Ина заявила, що США і Південна Корея "репетирують ядерну війну"

Молодша сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, Кім Є Чжон, розповіла про "божевільні" навчаннях США з Південною Кореєю. Про це заявило Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК), повідомляє Лента.Ру.

Заступник завідувача відділу Центрального Комітету Трудової партії зазначила, що США, форсуючи проведення подібних заходів в такий "чутливий" час для Корейського півострова, руйнують мир в регіоні. Вона підкреслила, що ці навчання є "репетицією ядерної війни".

США і Південна Корея відпрацьовують плани операції, щоб ще ідеальніше нанести превентивний удар по КНДР, підкреслила Кім Є Чжон. За її словами, спільні навчання є концентрованим виразом ворожої політики США проти Північної Кореї. Молодша сестра північнокорейського лідера додала, що Вашингтон і Сеул неодмінно зіткнуться з "ще більш серйозною загрозою безпеці", бо ігнорують попередження Пхеньяну.

Відзначається, що, за даними південнокорейських ЗМІ, спільні навчання двох країн пройдуть з 16 по 26 серпня у форматі комп'ютерної симуляції без реальних тренувань.