У Греції показали наслідки масштабних лісових пожеж

Масштабні лісові пожежі в Греції, які тривають близько тижня, чорними літерами вписалася в її історію, зазначають місцеві жителі. Вогняна стихія, яка виникла на тлі аномальної спеки, знищила сотні людських будинків і об'єктів інфраструктури, а густі ліси перетворилися на пустирі, де від дерев залишилися обвуглені стовбури й попіл, повідомляє Обозреватель.

Водночас рятувальники взялися вирубувати деякі гігантські сосни й створювати пожежні пояси, щоб не перетворити північну частину країни в бурхливу міць вогню. У мережі також показали наслідки НП з висоти пташиного польоту.

На сьогодні битва з пожежами триває на острові Евія. Бійці пожежної охорони й лісоруби роблять все, що в їхніх силах, але визнають, що голими руками та без допомоги військової авіації це не просто.

Масштаби лісових пожеж у Греції

"Ми допомагаємо всім, чим можемо. Намагаємося врятувати наші села, будинки. Ситуація вийшла з-під контролю... Всі в роботі, ніхто не спить" , – зазначив Костас Філіос, який приєднався до ліквідації наслідків стихії як волонтер.

Наслідки пожеж у Греції з висоти

Вогонь спустошив тисячі гектарів землі. І навіть якщо в деяких місцях пожежа минула, стовбури дерев продовжували безшумно горіти ще протягом багатьох годин. Там, де пройшла катастрофа, залишилися тільки останки й руїни.

Наслідки пожеж у Греції

"Місцеві жителі кажуть, що в якийсь момент вогонь згасне, тому що йому просто нічого буде спалювати. Після тижня боротьби зі стихією багато звертають увагу на те, що відбувається після пожежі. Розгнівані греки цікавляться, чи зможуть вони залишитися на своїй землі, чи зможуть жити серед попелу" , – передав переживання громадян житель Північної Евії Апостолос Стаікос.

Стихія забрала життя людей і зруйнувала будинки

Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс заявив, що уряд негайного посилить допомогу постраждалим від пожеж і реабілітацію зруйнованих районів.

Станом на 10 серпня високу пожежонебезпеку прогнозували в дев'яти регіонах. Джерело: civilprotection.gr

"Я першим перепрошую за будь-які слабкості. Повністю розумію біль наших співгромадян, які бачили спалені будинки або майно. Будь-які збої буде виявлено. І обов'язки буде передано" , – сказав прем'єр.

Боротьба з пожежами тривала на острові Евія. Джерело: Google-карта

Водночас у Генеральному секретаріаті цивільного захисту виступили з попередженням про дуже високу пожежонебезпеку (четверта категорія) 10 серпня в регіонах Ілія, Ахая, Самос і Ікарія, Закінф, Кефалонія і Ітака, Додеканес, острова Крит.