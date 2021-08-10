Медогляд для школярів: яких лікарів потрібно пройти

Школярі повернуться за парти вже зовсім скоро, через три тижні, повідомляє РБК-Украина.

Для відвідування навчального закладу всім школярам обов'язково потрібно пройти медичний огляд і надати відповідну довідку.

Довідка для першокласників

Батькам першокласників потрібно оформити медичну форму № 086-1/о. У них міститься висновок про стан здоров'я дитини, діагнози, група з фізкультури та рекомендації відповідно до клінічного протоколу медичного догляду за дітьми віком від 3 до 17 років. Довідку можна отримати у педіатра або сімейного лікаря.

Список лікарів:

Хірург

Ортопед-травматолог

Офтальмолог

Стоматолог

Інші фахівці за показаннями

Аналіз крові на гемоглобін

Інші аналізи за показаннями

Учні 2-11 класів

Іншим школярам також необхідно проходити щорічні медогляди. За рекомендацією лікарів, такі планові огляди необов'язково проводити напередодні навчального року, щоб не створювати черги. Однак довідка про стан здоров'я дитини потрібна обов'язково.

Вузьких фахівців і аналізи потрібно проходити тільки за рекомендаціями педіатра або сімейного лікаря.

Такі огляди входять в програму медичних гарантій і є безкоштовними. Для відвідування вузького фахівця, сімейний лікар випише електронний напрямок. Направлення не потрібно для візиту до дитячого гінеколога, стоматолога або лікаря, у якого дитина перебуває під наглядом у зв'язку з хронічним захворюванням.

У 11 років рекомендується пройти:

Хірурга

Ортопеда-травматолога

Офтальмолога

Стоматолога

У 14-15 років рекомендується пройти:

Стоматолога

Гінеколога дитячого або підліткового

Ендокринолога

Хірурга

Психолога (за показаннями)

У 16-17 років рекомендується пройти огляд у:

Стоматолога

Гінеколога

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Графік медоглядів для школярів

Анна Шиканова