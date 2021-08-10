Що очікується на валютному ринку у вівторок

Сьогодні заплановано черговий аукціон Міністерства фінансів, на якому вітчизняним і зарубіжним інвесторам будуть запропоновані всього 3 випуски ОВДП - терміном на 1 рік, 1,5 року і 2 роки.

Заплановані раніше розміщення ОВДП терміном на 3 роки і 5 років в останній момент скасували. Такі дії Мінфіну свідчать про те, що вони не чекають великого інтересу до пропонованих цінних паперів і не особливо сподіваються на нерезидентів, які останнім часом активно продають ОВДП на вторинному ринку і виводять свої капітали з України. Як наслідок, попит на валюту з боку нерезидентів збережеться.

У той же час розраховуємо на продовження стабільної пропозиції валюти від експортерів, насамперед, металургів і сільгоспвиробників, яке буде тільки збільшуватися. Перевищення пропозиції над попитом буде сприяти подальшому зниженню котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку і зміцнення гривні.

Відкриття торгів вівторка очікується на рівні 26,70/26,80 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар в столиці вранці понеділка продавали по 26,92-26,93 гривень, потім цінник ненадовго опустився до 26,88-26,89 гривень, до обіду - знову виріс до 26,91 гривень, а до вечора - знову опустився до 26 , 88-26,89 гривень. Сьогодні вранці продажі стартують з 26,88 гривень. Далі готівковий ринок буде пильно спостерігати за тим, що відбувається на міжбанку і в точності копіювати всі його рухи з деякою часткою інертності. Різких змін курсу не очікується, швидше за все, готівковий «американець» подешевшає сьогодні ще на 3-4 копійки.

Євро на ринку FOREX в понеділок опустився до позначки 1,1833 долара після виходу даних про кількість нових вакансій в США. Вранці вівторка євро торгується у вузькому діапазоні 1,1731-1,1739 долара. Готівковий євро в понеділок вранці продавали по 31,67-31,68 гривень, до вечора цінник опустили до 31,57-31,58 гривень. Сьогодні вранці продажі стартують з 31,55-31,58 гривень. Далі все буде залежати від двох традиційних факторів: ситуації на FOREX і поведінки готівкового долара. Основна увагу буде звернено на український ринок: куди піде готівковий долар, туди за ним піде і готівковий євро.

Російський рубль в понеділок ще раз перевірив на міцність рівень 73 рубля за долар, після чого почав зниження і до вечора опустився до 73,70 рублів за долар. Станом на 8:00 вівторка він торгується у вузькому діапазоні 73,62-73,71 рубля за долар. Готівковий рубль в понеділок продавали по 3,65-3,67 гривень за 10 рублів. Сьогодні його почнуть продавати за тією ж ціною. Яких-небудь істотних змін його ціни не передбачається.