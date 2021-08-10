В Україні запустили Платформу енергоефективності

Платформа Енергоефективності﻿ пройшла всі етапи тестування та переведена у режим вільного доступу. Ресурс містить усю необхідну інформацію про реформу енергоефективності, інструменти для проведення заходів з енергоефективності у різних сферах, а також базу знань для навчання профільних спеціалістів.

Про це повідомив﻿генеральний директор Директорату енергоефективності Мінрегіону Дмитро Петрунін.

«Платформа Енергоефективності — це майданчик для ефективної комунікації між споживачами та фахівцями. Прямо зараз на ресурсі можна знайти виконавця для впровадження енергоефективних заходів. До того ж, на платформі споживачі можуть отримати інформацію про різноманітні програми, які допомагають покращити енергоефективність будинків або підприємств» , — зазначив Дмитро Петрунін.

Зокрема, на платформі﻿ можна порахувати витрати на тепло, електроенергію та визначити приблизну вартість енергомодернізації. А також — дізнатися про кращі практики й шляхи економії енергії. Крім того, споживачі мають змогу знайти партнерів для якісної реалізації енергоефективних заходів.