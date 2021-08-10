Перебої з поставками: бізнес закликав скасувати обмеження на закупівлі ЗВГ

Нафтогазова асоціація України звернулася до міністра економіки Олексія Любченка і голови парламентського комітету ВРУ з питань економічного розвитку з проханням внести зміни в закон про державні закупівлі, щоб скасувати 90-денне обмеження на зміну ціни на зріджені гази.

Як відзначають у НАУ, шляхом зміни законодавства скраплений газ для автомобілів, побутового і промислового споживання виключили з переліку видів палива, до яких не застосовуються обмеження термінів зміни ціни. Вартість ЗВГ може змінюватися не частіше, ніж один раз в 90 днів з моменту підписання договору про держзакупівлю.

"Ринки газу є достатньо динамічними, біржові котирування ціни на скраплений газ протягом 2020-2021 років змінювались майже на 50%. За таких вимог оператори ... будуть вимушені відмовитись від тривалих контрактів по скрапленим газам, що у свою чергу може призвести до ризиків щодо безперебійного постачання цих видів пального для державних та комунальних потреб" , - зазначили в НАУ.