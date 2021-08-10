В ЗСУ заявили, що армія готова дати відсіч агресору

Збройні сили України готові оборонятися і дати відсіч агресору в разі повномасштабного вторгнення і спроб захоплення об’єктів критичної інфраструктури та стратегічно важливих об’єктів. Про це заявив Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-майор Валерій Залужний, повідомляє Укрінформ.

"Ми готові оборонятися і відбивати атаки противника, як у разі повномасштабного вторгнення, так і в разі спроб захоплення об’єктів критичної інфраструктури та стратегічно важливих об’єктів, зокрема оперативних аеродромів" , - сказав Залужний.

Головнокомандувач відзначив, що з метою нарощування оперативних спроможностей органами військового управління сил оборони для управління об’єднаним угрупованням військ у ході виконання завдань з оборони визначених районів та об’єктів критичної інфраструктури з 9 по 13 серпня 2021 року одночасно на п‘яти загальновійськових полігонах та на острові Зміїний проводиться командно-штабне тренування з Командуванням об’єднаних сил та іншими органами військового управління Збройних Сил України із залученням підрозділів до практичних дій.