Посівний календар на серпень 2021: сприятливі дні

Саме в цей час відбувається підготовка землі до осені. Майбутні холоди вимагають окремих навичок і дій. Крім того, саме в цей період дозрівають баштанні культури, картопля і останні літні фрукти. Покіс трави, збір врожаю і лікарських трав - все це обов'язково потрібно зробити в серпні, повідомляє УНИАН.

Пригожі дні для різних видів робіт визначають за місячним календарем. Не всі фази Місяця вважаються однаково плідними і придатними для посадок і поливу. Деякі культури краще ростуть в певні дні.

Місячний посівний календар на серпень

1 серпня - сприятливий день для посадки будь-яких культур і багаторічних квітів, внесення добрив і компосту. Можна прищипувати і обрізати рослини.

2-4 серпня - збір врожаю картоплі і винограду, проріджування сходів, перекопування і розпушування грунту. Можна садити в'юнкі квіти. Боротьба зі шкідниками і хворобами. Не рекомендується пікірувати і пересаджувати саджанці.

5-6 серпня - посадка розсади огірків в теплицю. Посів редису, дайкона, редьки, салату, шпинату, кропу. Можна вносити добрива, висаджувати однорічні квіти і суницю. Не рекомендується обприскувати отрутохімікатами.

7-9 серпня - дні молодика. Рослини дуже вразливі. Можна видаляти хворі гілки і полоти бур'яни.

10-12 серпня - перекопування грунту, обприскування рослин від шкідників і хвороб. Пікіровка і пересадка рослин, прищипування дерев. Посів кропу і огірка.

13 серпня - висадка осінньої розсади огірків, петрушки, гороху, збір врожаю. Можна заготовлювати сіно і лікарські рослини. Посадка молодих дерев, обрізка малини.

14-15серпень - хороші дні для посадки однорічних, багаторічних квітів і троянд. Посадка овочів в теплицю. Посадка полуниці. Не рекомендується викопувати картоплю і обрізати дерева.

16-17 серпня - викопування картоплі, збір врожаю на зберігання. Хороший день для збору фруктів і ягід, приготування консервації та варення. Боротьба з хворобами і внесення добрив. Не рекомендується поливати і обрізати рослини.

18-20 серпня - не дуже родючі дні. Проводиться посадка полуниці, агрусу, смородини, плодових дерев із закритою кореневою системою. Збір врожаю, прополка, посадка багаторічних квітів, боротьба зі шкідниками.

21-23 серпня - дні повного місяця. Не проводяться роботи з рослинами. Можна полоти бур'яни і видаляти хворі гілки.

24-26 серпня - викопування картоплі, збір врожаю і насіння, підготовка сіна. Можна садити будь-які квіти. Обрізання рослин, видалення бур'янів. Поливи і підгодівлі дуже помірні. Не рекомендується обробка хімічними препаратами, посіви і пересадки.

27-29 серпня - посів редису і редьки, зимової зелені. Збирання врожаю. Посадка суниці і плодових дерев. Боротьба зі шкідниками і прополка бур'янів. Можна обробляти рослини хімікатами. Заготовляють сухофрукти, вино. Не рекомендується рихлити землю в зоні коренів, пересаджувати рослини.

30-31 серпня - збирання картоплі та інших коренеплодів на зберігання. Помірні поливи. Перекопування грядок. Обрізка вусів суниці і прищипка однорічних пагонів. Збір врожаю плодових дерев і горіха.