12 безкоштовних послуг "Укрзалізниці", про які не знають пасажири

Українці часто подорожують на поїздах як в межах країни, так і за кордон. Втім, далеко не всі знають, які права вони мають, повідомляє Обозреватель.

Купуючи квиток, пасажир отримує масу переваг: від безкоштовних послуг у поїзді до виплат від страхової компанії у разі травми. На які права і послуги може розраховувати пасажир "Укрзалізниці" під час і після поїздки, читайте далі в матеріалі.

1. Всі пасажири, які мають квиток (в тому числі, і електронний), можуть безкоштовно користуватися туалетами на залізничних вокзалах і станціях на шляху прямування поїзда.

2. У поїзді безкоштовно можна попросити окріп у провідника, а також склянку і ложку.

3. У купе провідника завжди є холодильник, яким можуть скористатися і пасажири вагона.

Він знадобиться тим, хто везе у подарунок солодощі або ліки, які потрібно зберігати при низьких температурах.

4. У провідника також є аптечка, якою в разі потреби можуть користуватися пасажири.

5. Ті, хто бояться висоти або ненадійно відчувають себе на верхній полиці в поїзді, можуть попросити у провідника спеціальні ремені безпеки.

6. У правилах перевезення зазначено, що пасажир може не складати самостійно постільну білизну після користування.

Послуга прибирання закладена у вартість придбаного квитка. Крім того, якщо вам видали надірваний пакет з білизною, ви можете його безкоштовно замінити.

7. Якщо в туалеті поїзда закінчився туалетний папір або мило, пасажири мають право взяти у провідника нові предмети гігієни.

8. Якщо у вашому купе не працює кондиціонер, то ви маєте право пересісти у вагон з робочим кондиціонером, попередивши про це провідника. Однак це можливо тільки при наявності вільних місць.

9. Кожен пасажир може безкоштовно обміняти квиток зі зміною дати. Якщо ви хочете вагон вищої категорії, то слід доплатити, якщо нижчої – навпаки, отримати в касі різницю.

10. Якщо ви випадково проїхали свою станцію, ви маєте право безкоштовно повернутися. Для цього потрібно підійти до начальника поїзда зі своїм квитком.

Він складе акт про продовження дії проїзного документа, і ви зможете повернутися безкоштовно в кінцевий пункт призначення, зазначений у квитку.

11. Пасажир має право перервати поїздку на термін до 10 днів. Наприклад, один раз зійти з поїзда, а після (протягом 10 днів) продовжити поїздку безкоштовно.

Для цього потрібно протягом години на тій станції, де пасажир припинив свою поїздку, пред'явити свій квиток черговому по вокзалу або начальнику станції.

Він має поставити на квитку позначку "Зупинка з продовженням терміну дії квитка", після чого можна продовжувати поїздку пізніше, замінивши свій квиток на новий в касі.

Перелік платних і безкоштовних послуг в Інтерсіті і Інтерсіті+. Джерело: Скріншот сайту Укрзалізниці

12. Послуги страхової компанії вже входять у вартість кожного квитка, тому в разі фізичної травми під час поїздки кожен пасажир може отримати компенсацію.

Щоб розраховувати на таку виплату, необхідно в обов'язковому порядку оформити акт про нещасний випадок в поїзді й зберегти свій проїзний документ. Після цього варто зв'язатися зі страховою компанією, контакти якої зазначені у квитку.