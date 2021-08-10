У Чумацькому шляху виявили загадкову структуру величезних розмірів

Величезна газова структура невідомого походження була виявлена в Чумацькому Шляху астрономами з Китаю. Гігантський згусток газу отримав назву Cattail, повідомляє Обозреватель.

Дослідження було опубліковане в журналі Astrophysical Journal Letters, коротко про нього розповів Science Alert. Об'єкт здивував астрономів, так як з огляду на його розмір, було складно його не помітити раніше.

Визначити його природу вони так і не змогли. У той же час, визнали його самим віддаленим скупченням газу, яке, за однією з версій експертів, є частиною раніше невідомого галактичного спірального рукава.

Видання відзначило, що для ідентифікації нового об'єкта, вчені використовували сферичний радіотелескоп з апертурою в п'ятсот метрів (FAST).

Головною метою дослідників був пошук хмари нейтрального атомарного водню (HI), який зустрічається в спіральних рукавах галактик.

Вимірювання показали, що Cattail знаходиться на відстані 71 750 світлових років від центру нашої галактики, набагато далі подібних і відомих астрономам спіральних рукавів. Його довжина - близько 16 300 світлових років.