Земля в київському регіоні різко подорожчає

Цього року вартість земельних ділянок у столичному регіоні може вирости на 20%. Такий прогноз зробив президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України (АФНУ) Юрій Піта, повідомляє UBR.

За перші 7 місяців цього року подорожчання землі на відстані до 20 км від Києва вже склало в середньому 15-18%. Крім того, каже експерт, основний попит сконцентрований на наділах площею 10-15 соток з рекреаційними можливостями (поблизу озер, річок або лісів) і підведеними інженерними комунікаціями.

За його словами, також досить активний ринок землі під забудову: за офіційними даними Мін'юсту, кількість угод із земельними ділянками в II кв. 2 021-го в порівнянні з I кв. зросла більш ніж на 20%. Крім цього, зауважує глава АФНУ, попит на землю і надалі буде зростати по 3-5% щомісяця.

"Зараз попит на земельні ділянки вже на 5-7% перевищує пропозицію. Ймовірно, до кінця року кількість покупців буде на 15% більше реальної кількості виставлених на продаж ділянок" , - підкреслив Юрій Піта.

Більшість угод із землею в цьому році проводилося в інвестиційних цілях. У розбивці по сегментах ринку українці найчастіше вкладають гроші в таку нерухомість:

більше 45% інвесторів цікавить первинний ринок житла;

близько 30% - ринок земельних ділянок і заміської нерухомості (приватні будинки, таунхауси, котеджі);

приблизно 25% інвесторів вкладають кошти у вторинний ринок (в основному малогабаритні квартири площею 35-50 м2 старої забудови).

Через економічну невизначеність, можливого нового локдауну, до кінця року кількість інвестиційних угод може зрости ще на 5-10%.

"Громадяни будуть намагатися убезпечити себе від економічної непрогнозованості, вкладаючи кошти саме в нерухомість, адже немає інших рівнозначних ринків для інвестицій, які б гарантували не лише збереження грошей, а й можливий прибуток" , - зазначив фахівець.

Експерт звернув особливу увагу, що до кінця року фактично буде сформована максимальна ціна на землю під забудову і протягом першої половини 2022 цінові коливання будуть незначними.