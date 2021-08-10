Moderna чи Pfizer: яка вакцина ефективніша проти дельта-штаму

Вакцина Spikevax (Moderna) може бути ефективніша Comirnaty (Pfizer-BioNTech) проти дельта-штаму коронавірусу. Такий попередній висновок зроблений в препринті від компанії nferencе, яка аналізувала дані більш як 50 000 пацієнтів зі штатів Міннесота, Вісконсін, Арізона, Флорида й Айова в системі охорони здоров'я Mayo Clinic, повідомляє Ліга.net.

Поширеність дельти в Міннесоті, наприклад, збільшилася з 0,7% в травні до понад 70% у липні, тоді як поширеність альфа-варіанту знизилася з 85% до 13% за той же період.

Дослідники виявили, що ефективність вакцини Moderna проти зараження впала з 86% на початку року до 76% в липні; для Pfizer-BioNTech цифри - 76% і 42% відповідно.

Порівнюючи рівні інфікування між повністю щепленими двома цими вакцинами, автори не замовчують про деякі обмеження свого дослідження, але пишуть: Moderna давала дворазове зниження ризику "проривної" інфекції в порівнянні з Pfizer.

У Флориді, яка зараз через невисокий (щодо інших штатів) рівня вакцинації переживає найбільший сплеск COVID-19, ризик зараження в липні після повної вакцинації Moderna був приблизно на 60% нижче, ніж після Pfizer.

Обидві вакцини були ефективні в запобіганні госпіталізації з ковідом: майже 92% у "Модерни" і 85% у "Пфайзер".