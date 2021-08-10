У Київській області зафіксували масове отруєння
У Білій Церкві Київської області зафіксували спалах сальмонельозу. Захворіли семеро людей, які вживали готові страви в одному із кафе міста. Про це з посиланням на Білоцерківський відділ Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області, повідомляє РБК-Украина.
Фахівці проводять епідеміологічне розслідування спалаху захворювання.
Так, у закладі громадського харчування виявили низку порушень, серед яких:
- не забезпечені належні санітарно-гігієнічні умови для зберігання харчових продуктів та виготовлення готових страв;
- виявлена продукція з вичерпаним терміном реалізації;
- до роботи допускають персонал без проходження медичного огляду та бактеріологічного обстеження.
Наразі провели відбір зразків для бактеріологічних досліджень на наявність патогенної та умовно-патогенної флори (змиви з обладнання, готові страви, продовольча сировина, питна вода). Персонал закладу обстежили на виявлення носіїв збудників кишкових інфекцій.
Робота закладу тимчасово призупинена до усунення виявлених порушень. Від роботи відсторонили 5 людей, які працювали без проходження медичного огляду.
Крім того, вилучено з обігу та передано на утилізацію непридатну до споживання продукцію.
Епідеміологічне розслідування триває.