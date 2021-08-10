У Київській області зафіксували масове отруєння

У Білій Церкві Київської області зафіксували спалах сальмонельозу. Захворіли семеро людей, які вживали готові страви в одному із кафе міста.﻿ Про це з посиланням на Білоцерківський відділ Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області, повідомляє РБК-Украина.

Фахівці проводять епідеміологічне розслідування спалаху захворювання.

Так, у закладі громадського харчування виявили низку порушень, серед яких:

не забезпечені належні санітарно-гігієнічні умови для зберігання харчових продуктів та виготовлення готових страв;

виявлена продукція з вичерпаним терміном реалізації;

до роботи допускають персонал без проходження медичного огляду та бактеріологічного обстеження.

Наразі провели відбір зразків для бактеріологічних досліджень на наявність патогенної та умовно-патогенної флори (змиви з обладнання, готові страви, продовольча сировина, питна вода). Персонал закладу обстежили на виявлення носіїв збудників кишкових інфекцій.

Робота закладу тимчасово призупинена до усунення виявлених порушень. Від роботи відсторонили 5 людей, які працювали без проходження медичного огляду.

Крім того, вилучено з обігу та передано на утилізацію непридатну до споживання продукцію.

Епідеміологічне розслідування триває.