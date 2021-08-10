Андре Тан назвав 7 наймодніших речей сезону осінь-зима 2021/2022

Відомий український дизайнер Андре Тан розповів, що в сезоні осінь-зима 2021/2022 у тренді будуть обтислі сукні по фігурі, мініспідниці та романтичні блузи. Також на піку популярності залишаться модні хустки, повідомляє Обозреватель.

Крім того, одним з ключових кольорів осені та зими стане лавандовий. Відповідний пост Тан опублікував на сторінці в Instagram.

Обтислі bodycon сукні по фігурі

Обтислі сукні як у сімейства Кардаш'ян повернулися. Обирайте щільні сукні довжиною міні або міді. Тан радить комбінувати з грубим взуттям для врівноваження образу. І не забувайте про вирізи.

Обтислі bodycon сукні по фігурі. Джерело: instagram.com/andre_tan_official

Спідниці міні

Саме час демонструвати свої ніжки. Зверніть увагу на принти "шахова клітка", "ромби", "смужка", і не бійтеся поєднувати спідниці з кольоровими колготками або легінсами.

Спідниці міні. Джерело: instagram.com/andre_tan_official

Романтичні блузи

Банти, рукава-буфи, рукава-ліхтарики і підплічники – must have цієї осені. Врівноважити романтичність в образі допоможе демін або маскулінний низ.

Романтичні блузи. Джерело: instagram.com/andre_tan_official

Монограми

Логотипи повернулися знову, але тепер уже в більш сучасній варіації. Надихайтеся брендами Versace, Fendi, Balmain і Burberry. Також варто звернути увагу на трендсеттер Marine Serre – їх впізнавані логотипи-півмісяці буде видно здалеку.

Монограми. Джерело: instagram.com/andre_tan_official

Бра-топи

Цей тренд не втрачає свою актуальність вже кілька років. Одягайте шовкові топи і бюстгальтери прямо поверх оверсайз-джемперів і суконь, або комбінуйте з напівпрозорими лонгслівами, одягаючи їх поверх.

Бра-топи. Джерело: instagram.com/andre_tan_official

Хустки як головний убір

Найстильнішою альтернативою ненависним шапкам стають косинки з щільних матеріалів. Надихайтеся показами Max Mara, Versace і Dior.

Хустки як головний убір. Джерело: instagram.com/andre_tan_official

Лавандовий колір

Одним з ключових кольорів осені та зими стане лавандовий, який легко комбінується зі стриманою ахроматичною палітрою і відмінно доповнить нейтральні відтінки. Також буде актуальним колір морський синій, жовтий (точно такий, як і влітку), зелений (як у Bottega Veneta), яскрава фуксія, теракотовий, темно-фіолетовий, сіро-блакитний.