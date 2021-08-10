Лукашенко заявив, кого вважає винним у фінансуванні білоруських протестів

Президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив великого білоруського бізнесмена, голову ради директорів IT-компанії EPAM Systems Аркадія Добкіна у фінансуванні білоруських протестів, повідомляє Інтерфакс.

"(...)Добкін або Дробкін, як його там прізвище. Це вже встановлено: він гроші сюди перераховував на протестні акції. А там пов'язаний зі спецслужбами. Гроші дали - перерахували, а вони тут ділили. Це ненормально", - сказав Лукашенко під час прес-конференції в понеділок.

Президент зазначив, що зараз жорстко відноситься до "айтішників".

"Ми ще розберемося там. Нехай особливо не поспішають в Білорусь, краще в Україні нехай попрацюють. Ми не будемо їх затискати, ми не будемо їм заважати працювати, цим айтішникам. Але ми повинні бачити всі фінансові потоки - про це ми спочатку домовлялися - ось це вузьке горлечко, сюди гроші надійшли, отримуйте за свою роботу" , - зазначив він.

Лукашенко додав, що зароблені за вироблений продукт гроші повинні залишатися в Білорусі.