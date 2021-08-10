Чому вам треба терміново перевірити кров через нічну пітливість

Коли на вулиці спека, сильна пітливість в ліжку здається звичною. Але, як попереджають медики, в деяких випадках рясне потовиділення може виникнути через хворобу, повідомляє Країна здоров'я.

Підвищене потовиділення вночі в поєднанні з деякими симптомами може бути ранньою ознакою лейкемії.

Нічне потовиділення може бути ранньою ознакою лейкемії, або раку кровотворних клітин. Одна з головних відмінностей болючої пітливості - це її щедрість. Пацієнти навіть при комфортній температурі описують цей стан як «неприродний вигляд поту», коли промокає навіть постільна білизна.

Небезпечні симптоми

При ознаках лейкемії нічна пітливість супроводжується такими симптомами, як лихоманка, втрата ваги, відсутність апетиту і стомлюваність, болі в кістках і суглобах, хронічні інфекції, легко виникають синці або кровотечі, плями на шкірі й збільшені лімфатичні вузли.

У разі виникнення поєднання цих симптомів, лікар повинен обов'язково перевірити кров на знижену кількість тромбоцитів, а також червоних і білих кров'яних тілець, які є індикаторами хвороби. За статистикою лейкемія частіше виникає у людей похилого віку, але також в групі ризику діти до 15 років.

Не тільки рак

Також сильна нічна пітливість може бути пов'язана зі стресом, прийняття ліків або зловживанням алкоголем, вагітністю, інфекціями, гормональними порушеннями або низьким рівнем цукру в крові. Серед жінок найбільш частою причиною нічного потовиділення є менопауза.

