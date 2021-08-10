Виселення з квартир за борги: як буде працювати

Верховна рада ухвалила у першому читанні законопроєкт «Про примусове виконання рішень». На думку авторів проєкту, системне невиконання рішень судів за останні десятиліття стало для України соціально-економічною проблемою, повідомляє Слово і діло.

Так, за 2020 рік стягнули 20,7 млрд грн різної заборгованості, тоді як 770 млрд залишилися невиплаченими. У законопроєкті, зокрема, прописано питання, яких хвилює багатьох українців – виселення з житла за борги за комунальні послуги. Зауважимо, що законопроєкт поки не став законом (попереду ще друге читання у сесійній залі, а також підписи голови ВРУ та президента), утім проєкт має непогані шанси на ухвалення, хоча б тому, що поданий нардепами від монобільшості та підтриманий більшістю у першому читанні.

Забирати єдине житло та землю, на якій воно розташоване, зможуть за рішенням суду. Заборгованість за комунальні послуги в такому разі повинна перевищувати 10 мінімальних зарплат. Станом на 2021 рік це 60 тисяч гривень.

У яких випадках українців виселятимуть з житла за борги за комунальні послуги – на інфографіці.

Якщо сума боргу менше, то виконавець повинен вжити заходів для стягнення за рахунок іншого майна боржника – коштів на банківських рахунках, цінних металів і паперів, автомобіля. Крім того, боржникам можуть заборонити виїжджати за кордон.

В останню чергу будуть виселяти з житла. Примусове виселення полягає у звільненні приміщення від боржника, його майна і тварин, а також у забороні користуватися приміщенням. Примусове виселення відбувається в присутності понятих і співробітників Нацполіції. Виселяти будуть на наступний день після закінчення терміну, зазначеного у виконавчому провадженні.

Українцям, яких будуть виселяти, нададуть іншу житлову площу. Однак її тип не уточнюється в законопроєкті.

Якщо боржник буде створювати перешкоди для свого виселення, його оштрафують. Для фізичних осіб штраф складе 3,4 тисячі гривень, для юридичних осіб – 17 тисяч гривень, для посадових осіб – 5,1 тисячі гривень.

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