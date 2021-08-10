Виселення з квартир за борги: як буде працювати

Верховна рада ухвалила у першому читанні законопроєкт «Про примусове виконання рішень». На думку авторів проєкту, системне невиконання рішень судів за останні десятиліття стало для України соціально-економічною проблемою, повідомляє Слово і діло.

Так, за 2020 рік стягнули 20,7 млрд грн різної заборгованості, тоді як 770 млрд залишилися невиплаченими. У законопроєкті, зокрема, прописано питання, яких хвилює багатьох українців – виселення з житла за борги за комунальні послуги. Зауважимо, що законопроєкт поки не став законом (попереду ще друге читання у сесійній залі, а також підписи голови ВРУ та президента), утім проєкт має непогані шанси на ухвалення, хоча б тому, що поданий нардепами від монобільшості та підтриманий більшістю у першому читанні.

Забирати єдине житло та землю, на якій воно розташоване, зможуть за рішенням суду. Заборгованість за комунальні послуги в такому разі повинна перевищувати 10 мінімальних зарплат. Станом на 2021 рік це 60 тисяч гривень.

Якщо сума боргу менше, то виконавець повинен вжити заходів для стягнення за рахунок іншого майна боржника – коштів на банківських рахунках, цінних металів і паперів, автомобіля. Крім того, боржникам можуть заборонити виїжджати за кордон.

В останню чергу будуть виселяти з житла. Примусове виселення полягає у звільненні приміщення від боржника, його майна і тварин, а також у забороні користуватися приміщенням. Примусове виселення відбувається в присутності понятих і співробітників Нацполіції. Виселяти будуть на наступний день після закінчення терміну, зазначеного у виконавчому провадженні.

Українцям, яких будуть виселяти, нададуть іншу житлову площу. Однак її тип не уточнюється в законопроєкті.

Якщо боржник буде створювати перешкоди для свого виселення, його оштрафують. Для фізичних осіб штраф складе 3,4 тисячі гривень, для юридичних осіб – 17 тисяч гривень, для посадових осіб – 5,1 тисячі гривень.