Топ-5 найбільш незалежних порід кішок

Деякі кішки обожнюють господаря і готові переслідувати його по всій квартирі. Але представники окремих порід воліють гуляти самі по собі, і мають намір до кінця відстоювати репутацію котячих, як гордих і незалежних тварин, повідомляє Профиль.

Фахівці назвали п'ять найбільш самостійних кішок, що вважають за краще проводити час на самоті.

Британська короткошерста

Представники цієї породи не вимагають багато уваги, і відчувають себе прекрасно в самоті. Експерти також підкреслюють, що ці кішки дуже спокійні та відмінно підходять для утримання в квартирі.

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Перська

Багато хто не повірить, що ця кішка вимагає дуже мало уваги. Перси славляться своєю красивою шерстю і спокійним незалежним характером. Також відмінно себе почувають в якості домашнього вихованця.

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Сіамська

Сіамські кішки можуть сумувати за вам, якщо вас часто не буває вдома, але тільки не в тому випадку, якщо у них є напарник для ігор. Інша кішка або собака в будинку зробить її більш незалежною від людини, а значить, в цьому випадку ви можете не турбується за її стан під час вашої відсутності.

Норвезька лісова

Приязна, грайлива і дуже розумна порода. Норвезькі лісові кішки дійсно люблять грати, але зовсім не проти робити це на самоті. З цією породою можете бути впевнені, що вихованець без вас не нудьгує.

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Регдолл

Ці веселі та милі створіння також не вимагають від власника багато уваги. Відмінно підійде людям з дітьми, зайнятим і тим, кого більшу частину дня не буває вдома.