Населення України скоротиться на 45% - прогноз

В Україні з кожним роком зменшується кількість населення, експерти звинувачують не низьку народжуваність, а високу смертність працездатних осіб, повідомляє Соцпортал.

Організація Об'єднаних Націй оголосила прогноз: до 2100 року населення України скоротиться на 45%. Для порівняння, в Росії, наприклад, - на 14%. Найбільший приріст населення серед колишніх союзних республік СРСР очікується в Таджикистані - на цілих 172%.

За даними Держстату, на 1 грудня 2020 року в нас проживає 41 629 930 осіб. За оцінками колишнього міністра Кабінету Міністрів України Дубілета - 37 289 000.

Експерти ж називають це природним процесом і не бачать необхідності бити тривогу.

Невтішним є і той факт, що перепис населення в країні не проводився з 2001 року. Тоді був проведений так званий електронний перепис, який показав цифру в 37 млн осіб.

Якщо ж зараз українців запитати скільки нас є, то ніхто не скаже точну цифру, найпопулярнішою відповіддю буде близько 40 млн. Цифру в понад 41 млн осіб називає Державна служба статистики.

Тенденція до зменшення кількості українців триває. У 2020 році померло 616 835 осіб. Торік народилося 268 900 дітей. І так щороку. Фіксація негативного приросту більше, ніж на 300 тис.