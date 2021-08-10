В Україні діє закон, що посилює відповідальність за знущання над тваринами

8 серпня набув чинності Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив Європейського Союзу у сфері охорони тваринного та рослинного світу", повідомляє ЮрЛига.

Волонтер Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві Ілля Бурлаков роз'яснив основні нововведення.

Зокрема, законом забороняється:

бити, вбивати, отруювати чи калічити домашніх тварин;

дарувати домашніх тварин як призи, нагороди чи премії;

завдавати домашнім тваринам болю, страждання або пригнічення;

дресирувати тварин у спосіб, що завдає шкоди здоров'ю тварини та її загальному стану;

умертвляти тварин шляхом утоплення, задушення, використання електричного струму та речовин, що призводять до отруєння;

жебракувати з тваринами;

залишати тварину в закритому салоні автомобіля за відсутності в ньому людини при температурі повітря більше +20?С та менше +5?С.

замуровувати тварин у підвальних приміщеннях;

залишати домашню тварину прив'язаною, якщо довжина прив'язі становить менше 20 метрів, крім собак, що виконують сторожові функції, для яких така довжина має становити не менше 10 метрів;

залишати тварину без можливості сховатися у приміщенні, споруді тощо, прив'язаною під дією прямого сонячного проміння при температурі повітря більше +20 С або менше 0 С.

залишати домашню тварину прив'язаною без нагляду у громадських місцях чи місцях скупчення людей (поблизу зупинок, магазинів тощо), а також прив'язувати тварин до транспортних засобів та примушувати до бігу за моторними транспортними засобами.

"Закон почне діяти у листопаді 2021 року, під забороною опиняться і фотопослуги та жеребкування з тваринами, використання тварин у рекламі розваг чи закладів харчування, утримування хижих чи рідкісних тварин у неспеціалізованих закладах та багато інших, нині популярних, способів використання тварин" , - йдеться в роз'ясненні.

Крім цього, документом внесені зміни до ст. 299 Кримінального кодексу України. Зокрема, жорстоке поводження з тваринами, що відносяться до хребетних, у тому числі безпритульними тваринами, що вчинене умисно та призвело до каліцтва чи загибелі тварини, а також нацьковування тварин одна на одну чи інших тварин, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, публічні заклики до вчинення діянь, які мають ознаки жорстокого поводження з тваринами, а також поширення матеріалів із закликами до вчинення таких дій - будуть каратися обмеженням волі на строк від 1 до 3 років або позбавленням волі на строк від 2 до 3 років з конфіскацією тварини.

У випадку, коли ці дії кривдник вчинить у присутності малолітньої чи неповнолітньої особи - покарання передбачено у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років з конфіскацією тварини.

Позбавленням волі від 5 до 8 років з конфіскацією тварини караються дії, вчинені з особливою жорстокістю або щодо двох і більше тварин, або повторно чи групою осіб.

Статтею 89 Кодексу Укр﻿﻿аїни про адміністративні правопорушення за жорстоке поводження з тваринами також передбачена адміністративна відповідальність.

Зокрема, жорстоке поводження з тваринами - знущання над тваринами, у тому числі і безпритульними, завдання побоїв або вчинення інших насильницьких дій, що завдали тварині фізичного болю, страждань і не спричинили тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі, залишення тварин напризволяще, у тому числі порушення правил утримання тварин, - тягнуть за собою накладення штрафу від 3400 до 5100 грн з конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров'я.