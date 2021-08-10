За місяць українці купили понад дев'ять тисяч автомобілів

Минулого місяця в Україні зареєстрували 9,8 тис нових автомобілів. На купівлю цих авто витратили близько 305 млн доларів, повідомляє 24 Канал.

Кросовери і позашляховики становили 75% від зареєстрованих в липні автомобілів. Дизельними двигунами були обладнані 23% автомобілів. Середня ціна склала 32 000 доларів, якщо не враховувати вартість додаткового обладнання.

Київ у липні був лідером за кількістю зареєстрованих автомобілів. У ТОП-5 регіонів увійшли Харків, Дніпро, Одеса та Запоріжжя. Найдорожчі авто купували в Одесі – там середня ціна перевищила 36 000 доларів.

Найпопулярнішою маркою в Україні була Toyota. Українці купили понад 1 535 таких автомобілів на суму понад 52 млн доларів. Кросовер Toyota RAV4 став бестселером серед моделей. Крім нього часто купували Kia Sportage і Renault Duster.