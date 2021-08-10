В "Діє" доступні більше десятка будівельних послуг: подробиці
У Єдиній державній електронній системі в сфері будівництва на порталі "Дія" можна отримати 11 послуг, в тому числі дозволи на будівництво, декларації про готовність об'єктів, а також будівельні паспорти, повідомляє UBR.
Крім того, можна внести зміни або анулювати дозвіл на виконання будівельних робіт, отримати сертифікат про прийняття об'єкта в експлуатацію та т. і., розповів міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.
Щоб отримати ці послуги, потрібно особистий електронний підпис і реєстрація на порталі "Дія" в "кабінеті громадянина". Також потрібно заповнити онлайн-форму, а статус послуги можна перевірити в кабінеті.
"Функціонал Єдиної державної електронної системи в сфері будівництва постійно оновлюється... В майбутньому опції будуть рости... Завдяки діджіталізаціі в сфері будівництва мінімізується паперовий документообіг і контакт між суб'єктами. Отже, знижується рівень корупції", - розповів міністр.