Унаслідок важкої хвороби помер екс-нардеп Лев Підлісецький
Унаслідок важкої хвороби помер народний депутат України VIII скликання Лев Підлісецький. Про це заявив мер Львова Андрій Садовий, повідомляє УНИАН.
"З сумом повідомляю, що внаслідок важкої хвороби відійшов у вічність Левко Підлісецький, мій товариш, колега та побратим. Щирі співчуття родині та близьким. Вічная пам'ять!" – написав він.
У VIII скликанні Верховної Ради України Підлісецький був членом фракції "Самопоміч".
Лев Підлісецький: що про нього відомо
Відомо, що у 2009 році Підлісецький ініціював та запровадив у Львові перші в Україні регулярні екскурсійні тури на так званому "Безрейковому поїзді". Згодом ще й на "Чудо бусі".
У результаті було створено туристичну компанію "Чудо Тур". Вона пропагує та здійснює діяльність із в'їзного та внутрішнього туризму по Україні.
У 2013 році був ініціатором створення та президентом Львівського туристичного Альянсу.
У 2014 році його обрали народним депутатом України.
Також відомо, що Підлісецький закінчив навчання на програмі MBA Львівської бізнес-школи УКУ.
У Підлісецького залишились дружина і троє доньок.