Кулеба прокоментував репутацію українських пожежників в Туреччині і Греції

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українські пілоти та пожежні зараз героїчно роблять Україні суперпозитивну репутацію в Туреччині та Греції, повідомляє Укрінформ.

Міністр зауважив, що "цими днями ЗМІ Туреччини та Греції густо рясніють захопленими і вдячними згадками про Україну".

"Справжній друг пізнається в біді. Ми дякуємо дружній країні Україні та її народу за підтримку. Туреччина завжди підтримувала Україну, і Україна сьогодні з Туреччиною. Співпраця між двома країнами завжди триватиме", - зазначив турецький пілот-координатор пожежних літаків, що прибули з України, Фатих Дюзгюн.

Водночас, мер найбільш постраждалого порту Мантуді на грецькому острові Евія Аргиріс Ліаскос заявив:

"Нам неоціненно допомогли 200 пожежників з України та Румунії, які після прибуття зайшли прямо в найгірше полум'я. Вони працювали без зупинки всю добу, поки все не загасили. Якби не вони, все б згоріло. Ми їм зобов’язані".

Кулеба зазначив, що Стратегія зовнішньої політики України, яку нещодавно затвердили вперше в історії незалежної України, визначає просування позитивного іміджу України у світі одним з шести пріоритетів.

"Звісно, ми ухвалили політичне рішення підставити друзям плече не заради вигоди, а тому що так роблять друзі", - додав міністр.

За його словами, долучитися до просування інтересів України у світі може кожен.