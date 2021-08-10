Дорожники ремонтують трасу до бальнеологічних курортів Закарпаття

Дорожники у рамках президентської програми "Велике будівництво" відремонтують усі 23,2 км траси Т-07-37 Хуст - Шаян - Буштино, яка веде до двох бальнеологічних курортів Закарпаття, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами заступника голови ОДА Ігоря Шинкарюка, незабаром на всьому маршруті буде нове якісне покриття.

"Ми працюємо над покращенням іміджу Закарпаття, зокрема шляхом розвитку та відновлення дорожньої інфраструктури регіону. Особливо це важливо, коли йдеться про сполучення із туристичними родзинками краю" , - наводить слова Шинкарюка пресслужба.

Дорожники вже виконали низку робіт: від Хуста до Велятино влаштовано новий шар асфальтобетону, активно ремонтуються 12 мостів.

Крім цього, в підрядній організації "ПБС" повідомляють, що між селами Велятино та Модьорош триває укладання верхнього шару щебенево-мастикового асфальтобетону. За час роботи на цьому маршруті зняли старе дорожнє покриття, провели регенерацію методом холодного ресайклінгу та влаштували вирівнювальний шар полотна.