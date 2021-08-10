Рецепти на Маковея: 3 традиційні українські страви з маком

Мак – традиційні продукт для української кухні. Його використовують у кашах і готують з них напої, але насамперед мак прекрасно доповнює випічку. Приготуйте на свято вареники, бобальки і пироги, повідомляє Сегодня.

Маковий Спас цього року буде 14 серпня, в суботу. З нього почнеться низка серпневих Спасів, а тому цей день ще називається Перший Спас. За традицією, на Маковея до церкви кожен має принести букет польових квітів, обов'язково з головками маку. Потім їх цілий рік зберігали вдома як оберіг, а з трав заварювали чай взимку. Мак – інгредієнт, який часто використовується в українській кухні. І на Маковея наш народ придумав свою традицію – готувати страви з маком.

Вареники з маком на парі

Вареники з маковою начинкою

У гарячі вареники з маковою начинкою потрібно покласти шматочок вершкового масла, акуратно перемішати. Перед подачею страву слід полити рідким медом і густо посипати маком.

Час приготування:

  • 1 година

Інгредієнти:

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Для тіста:

  • 3 склянки борошна
  • 4 ч. л. цукру
  • Дрібка солі
  • Сода – на кінчику ножа
  • Сметана – приблизно 1,5 склянки

Для начинки:

  • 100 г маку
  • 4 ст. л. цукру (або за смаком)
  • Окріп

Спосіб приготування:

  1. Перемішати борошно, цукор, сіль, соду і сметану в мисці, замісити м'яке тісто.
  2. Мак перемолоти, додати цукор і залити окропом так, щоб мак тільки ввібрав у себе воду. Начинка в жодному разі не має бути рідкою.
  3. Розкачати тісто на присипаній борошном поверхні, покласти в центр макову начинку. Защипати краї.
  4. Готувати вареники з маком на парі 10 хвилин. Якщо ви плануєте відварювати їх у воді, додайте до тіста 1 яйце.

Бобальки з маком

Бобальки з маком і медом

Ці маленькі кульки з тіста гарячими поливають рідким медом, густо посипають маком і меленими волоськими горіхами.

Час приготування:

  • понад 3 години

Інгредієнти:

  • 3 склянки борошна
  • 30 г дріжджів
  • 1/2 склянки цукру
  • Дрібка солі
  • 3 ст. ложки олії
  • Мед, мак, горіхи

Спосіб приготування:

  1. У теплій воді розчинити дріжджі. З частини борошна, дріжджів і теплої води зробити опару. Коли вона збільшиться в об'ємі вдвічі, додати решту борошна, долити теплої води з розчиненими в ній сіллю і цукром, влити трохи олії і замісити тісто.
  2. Накрити його і залишити в теплі на 1,5-2 години. Потім тісто ще раз вимісити, сформувати з нього тонкі валики, розрізати валики на квадратики, а з квадратиків сформувати долонями кульки-бобальки.
  3. Далі їх можна відварити у воді, відварити на парі, спекти в печі, як пироги, або приготувати на сковороді в олії до золотистого кольору.
  4. Після цього слід облити бобальки з маком розігрітим медом і посипати горіхами або маком.

Пироги з маком по-українськи

Пиріжки з маковою начинкою

Щоб форма пиріжків вийшла ідеальною, тісто не можна розгортати занадто тонко. А начинка не має бути рідкою.

Час приготування:

  • понад 3 години

Інгредієнти:

  • 40 г свіжих дріжджів
  • 400 мл молока
  • 1 ч. л. (без верху) солі
  • 2 ст. л. цукру (1 ложка для тіста, 1 – для начинки)
  • 100 г масла
  • 5-6 склянок борошна
  • 150 г сметани
  • 2 яйця
  • 1 жовток – для змазування
  • Дрібка ваніліну
  • 2 ст. л.олії
  • 1,5 склянки маку

Спосіб приготування:

  1. Дріжджі розчинити в теплому молоці, додати цукор. Дати постояти 10-15 хвилин.
  2. Змішати інші складові для тіста і замісити його. Місити потрібно хвилин 15, щоб тісто перестало липнути до рук. Залишити в теплому місці підійти, обов'язково накривши рушником.
  3. Поки тісто підходить, приготувати начинку. Мак промити холодною водою і залити крутим окропом. Накрити і дати набрякнути протягом 40 хвилин.
  4. Потім злити зайву рідину і кілька разів прокрутити мак через м'ясорубку. Додати цукор і перемішати.
  5. З тіста, що підійшло, сформувати пиріжки. Поставити їх на розстійку в тепле місце на 30-40 хвилин.
  6. Змастити яйцем і запікати в розігрітій до 180-200 градусів духовці до золотистого кольору.
  7. Дістати з духовки, скропити водою і накрити рушником на 10 хвилин, дати відпочити. Можна змастити пиріжки з маком солодким сиропом або рідким медом.

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