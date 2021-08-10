Рецепти на Маковея: 3 традиційні українські страви з маком

Мак – традиційні продукт для української кухні. Його використовують у кашах і готують з них напої, але насамперед мак прекрасно доповнює випічку. Приготуйте на свято вареники, бобальки і пироги, повідомляє Сегодня.

Маковий Спас цього року буде 14 серпня, в суботу. З нього почнеться низка серпневих Спасів, а тому цей день ще називається Перший Спас. За традицією, на Маковея до церкви кожен має принести букет польових квітів, обов'язково з головками маку. Потім їх цілий рік зберігали вдома як оберіг, а з трав заварювали чай взимку. Мак – інгредієнт, який часто використовується в українській кухні. І на Маковея наш народ придумав свою традицію – готувати страви з маком.

Вареники з маком на парі

У гарячі вареники з маковою начинкою потрібно покласти шматочок вершкового масла, акуратно перемішати. Перед подачею страву слід полити рідким медом і густо посипати маком.

Час приготування:

1 година

Інгредієнти:

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Для тіста:

3 склянки борошна

4 ч. л. цукру

Дрібка солі

Сода – на кінчику ножа

Сметана – приблизно 1,5 склянки

Для начинки:

100 г маку

4 ст. л. цукру (або за смаком)

Окріп

Спосіб приготування:

Перемішати борошно, цукор, сіль, соду і сметану в мисці, замісити м'яке тісто. Мак перемолоти, додати цукор і залити окропом так, щоб мак тільки ввібрав у себе воду. Начинка в жодному разі не має бути рідкою. Розкачати тісто на присипаній борошном поверхні, покласти в центр макову начинку. Защипати краї. Готувати вареники з маком на парі 10 хвилин. Якщо ви плануєте відварювати їх у воді, додайте до тіста 1 яйце.

Бобальки з маком

Ці маленькі кульки з тіста гарячими поливають рідким медом, густо посипають маком і меленими волоськими горіхами.

Час приготування:

понад 3 години

Інгредієнти:

3 склянки борошна

30 г дріжджів

1/2 склянки цукру

Дрібка солі

3 ст. ложки олії

Мед, мак, горіхи

Спосіб приготування:

У теплій воді розчинити дріжджі. З частини борошна, дріжджів і теплої води зробити опару. Коли вона збільшиться в об'ємі вдвічі, додати решту борошна, долити теплої води з розчиненими в ній сіллю і цукром, влити трохи олії і замісити тісто. Накрити його і залишити в теплі на 1,5-2 години. Потім тісто ще раз вимісити, сформувати з нього тонкі валики, розрізати валики на квадратики, а з квадратиків сформувати долонями кульки-бобальки. Далі їх можна відварити у воді, відварити на парі, спекти в печі, як пироги, або приготувати на сковороді в олії до золотистого кольору. Після цього слід облити бобальки з маком розігрітим медом і посипати горіхами або маком.

Пироги з маком по-українськи

Щоб форма пиріжків вийшла ідеальною, тісто не можна розгортати занадто тонко. А начинка не має бути рідкою.

Час приготування:

понад 3 години

Інгредієнти:

40 г свіжих дріжджів

400 мл молока

1 ч. л. (без верху) солі

2 ст. л. цукру (1 ложка для тіста, 1 – для начинки)

100 г масла

5-6 склянок борошна

150 г сметани

2 яйця

1 жовток – для змазування

Дрібка ваніліну

2 ст. л.олії

1,5 склянки маку

Спосіб приготування: