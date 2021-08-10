Рецепти на Маковея: 3 традиційні українські страви з маком
Мак – традиційні продукт для української кухні. Його використовують у кашах і готують з них напої, але насамперед мак прекрасно доповнює випічку. Приготуйте на свято вареники, бобальки і пироги, повідомляє Сегодня.
Маковий Спас цього року буде 14 серпня, в суботу. З нього почнеться низка серпневих Спасів, а тому цей день ще називається Перший Спас. За традицією, на Маковея до церкви кожен має принести букет польових квітів, обов'язково з головками маку. Потім їх цілий рік зберігали вдома як оберіг, а з трав заварювали чай взимку. Мак – інгредієнт, який часто використовується в українській кухні. І на Маковея наш народ придумав свою традицію – готувати страви з маком.
Вареники з маком на парі
У гарячі вареники з маковою начинкою потрібно покласти шматочок вершкового масла, акуратно перемішати. Перед подачею страву слід полити рідким медом і густо посипати маком.
Час приготування:
- 1 година
Інгредієнти:
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Для тіста:
- 3 склянки борошна
- 4 ч. л. цукру
- Дрібка солі
- Сода – на кінчику ножа
- Сметана – приблизно 1,5 склянки
Для начинки:
- 100 г маку
- 4 ст. л. цукру (або за смаком)
- Окріп
Спосіб приготування:
- Перемішати борошно, цукор, сіль, соду і сметану в мисці, замісити м'яке тісто.
- Мак перемолоти, додати цукор і залити окропом так, щоб мак тільки ввібрав у себе воду. Начинка в жодному разі не має бути рідкою.
- Розкачати тісто на присипаній борошном поверхні, покласти в центр макову начинку. Защипати краї.
- Готувати вареники з маком на парі 10 хвилин. Якщо ви плануєте відварювати їх у воді, додайте до тіста 1 яйце.
Бобальки з маком
Ці маленькі кульки з тіста гарячими поливають рідким медом, густо посипають маком і меленими волоськими горіхами.
Час приготування:
- понад 3 години
Інгредієнти:
- 3 склянки борошна
- 30 г дріжджів
- 1/2 склянки цукру
- Дрібка солі
- 3 ст. ложки олії
- Мед, мак, горіхи
Спосіб приготування:
- У теплій воді розчинити дріжджі. З частини борошна, дріжджів і теплої води зробити опару. Коли вона збільшиться в об'ємі вдвічі, додати решту борошна, долити теплої води з розчиненими в ній сіллю і цукром, влити трохи олії і замісити тісто.
- Накрити його і залишити в теплі на 1,5-2 години. Потім тісто ще раз вимісити, сформувати з нього тонкі валики, розрізати валики на квадратики, а з квадратиків сформувати долонями кульки-бобальки.
- Далі їх можна відварити у воді, відварити на парі, спекти в печі, як пироги, або приготувати на сковороді в олії до золотистого кольору.
- Після цього слід облити бобальки з маком розігрітим медом і посипати горіхами або маком.
Пироги з маком по-українськи
Щоб форма пиріжків вийшла ідеальною, тісто не можна розгортати занадто тонко. А начинка не має бути рідкою.
Час приготування:
- понад 3 години
Інгредієнти:
- 40 г свіжих дріжджів
- 400 мл молока
- 1 ч. л. (без верху) солі
- 2 ст. л. цукру (1 ложка для тіста, 1 – для начинки)
- 100 г масла
- 5-6 склянок борошна
- 150 г сметани
- 2 яйця
- 1 жовток – для змазування
- Дрібка ваніліну
- 2 ст. л.олії
- 1,5 склянки маку
Спосіб приготування:
- Дріжджі розчинити в теплому молоці, додати цукор. Дати постояти 10-15 хвилин.
- Змішати інші складові для тіста і замісити його. Місити потрібно хвилин 15, щоб тісто перестало липнути до рук. Залишити в теплому місці підійти, обов'язково накривши рушником.
- Поки тісто підходить, приготувати начинку. Мак промити холодною водою і залити крутим окропом. Накрити і дати набрякнути протягом 40 хвилин.
- Потім злити зайву рідину і кілька разів прокрутити мак через м'ясорубку. Додати цукор і перемішати.
- З тіста, що підійшло, сформувати пиріжки. Поставити їх на розстійку в тепле місце на 30-40 хвилин.
- Змастити яйцем і запікати в розігрітій до 180-200 градусів духовці до золотистого кольору.
- Дістати з духовки, скропити водою і накрити рушником на 10 хвилин, дати відпочити. Можна змастити пиріжки з маком солодким сиропом або рідким медом.