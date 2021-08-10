В університеті Києва заявили, що не отримували скарги на домагання до студенток

У Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого заявляють, що офіційні звернення та скарги на домагання до студенток з боку викладачів вишу до них не надходили, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"До Університету стали надходити звернення про поширену в соціальних мережах негативну інформацію, в якій згадуються викладачі Університету. Водночас офіційних звернень, запитів, скарг, повідомлень до Університету не надходило", - йдеться в повідомленні прес-служби вишу.

В університеті наголошують, що керуються чинним законодавством України.

"Дотримуючись принципу об'єктивності та враховуючи відсутність фактів, Університет не має об'єктивної можливості надати офіційний коментар щодо поширеної інформації", - йдеться в повідомленні.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що викладача вишу, радянського та українського актора Володимира Талашка обвинуватили в сексуальних домаганнях до студенток. Після цього, 9 серпня, Міністерство культури та інформаційної політики України ініціювало службове розслідування у зв'язку з такими обвинуваченнями, а також закликало керівництво університету сприяти оперативній та всебічній перевірці всіх наведених випускницями фактів.