Прибуток агропідприємств зменшився на 10 млрд грн

Чистий прибуток підприємств сільського, лісового та рибного господарства за підсумками 2020 р. склав 81,1 млрд грн, повідомляє AgroPortal.

Про це йдеться у повідомленні Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки».

«Торік 82,6% підприємств галузі (за КВЕД) одержали 107,9 млрд грн чистого прибутку, тоді як лише 17,4% підприємств закінчили рік зі збитками у 26,8 млрд грн. Це найкращі показники серед усіх видів економічної діяльності, де загалом було 71,0% прибуткових і 29,0% збиткових підприємств» , — розказав директор «Інститут аграрної економіки» академік Юрій Лупенко.

За його словами, найбільше чистого прибутку — після сільського господарства — принесли економіці підприємства сфери фінансової та страхової діяльності (25,3 млрд грн), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (22,2 млрд грн), охорони здоров'я та надання соціальної допомоги (18,9 млрд грн), транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності (18,0 млрд грн), інформації та телекомунікацій (14,3 млрд грн).

Водночас значні збитки підприємств промисловості (39,8 млрд грн) та сфери операцій з нерухомим майном (35,2 млрд грн), меншою мірою — професійної, наукової та технічної діяльності (12,5 млрд грн) та інші суттєво зменшили загальний фінансовий результат, зазначив Юрій Лупенко.

У 2019 році, нагадав науковець, фінансовий результат (сальдо) до оподаткування підприємств сільського господарства (за КВЕД) склав 91,3 млрд грн, а частка прибуткових підприємств — 83,0%, тоді як в цілому по економіці — 671,9 млрд грн і 74,0% відповідно.