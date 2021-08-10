Ціна електроенергії в Україні за тиждень зросла на 20%

Середньозважена ціна електроенергії в Україні на ринку "на добу вперед" (РСВ), який є головним орієнтиром для всіх сегментів ринку, за тиждень з 2 по 8 серпня зросла відносно минулого тижня на 19,7%, до 2018,7 грн за МВт-год, повідомляє УНІАН.

Разом з тим, на внутрішньодобовому ринку в торговельній зоні "Об'єднана енергосистема України" ціна на електроенергію за тиждень зросла на 29%, до 3269 грн за МВт-год, свідчать дані держпідприємства "Оператор ринку".

Таке зростання цін стало наслідком рішення Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), про підвищення максимальних граничних цін продажу електрики.

Середньозважена ціна електричної енергії в торговій зоні "Бурштинський острів", що виробляє електроенергію для Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей, продемонструвала стабільний рівень протягом тижня і склала 1647,46 грн за МВт-год.