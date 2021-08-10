Голова Ради НБУ назвав причини стрибка цін
У липні 2021 року в річному вимірі інфляція пришвидшилась до 10,2%.
Основні фактори немонетарної інфляції, що діють впродовж останнього року - зміна тарифів на житлово-комунальні послуги, стрибки світових цін на нафту та продукти українського експорту, підвищення акцизів, поява додаткових епідеміологічних витрат та втрати від карантинних обмежень.
Про це повідомляє голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин у Facebook.
Він вважає, що немонетарні фактори формують близько 90% нинішнього приросту інфляції. Така тенденція прослідковується починаючи з ІV кварталу 2020 року.
В той же час, сукупний внутрішній попит, як ключовий фактор монетарної інфляції, залишається пригніченим. Фактичний реальний ВВП становить близько 97% від свого потенційного рівня. Споживчі витрати населення зростають, однак в їх структурі домінують товари та послуги першої необхідності (продукти харчування, комунальні послуги).
Голова Ради НБУ звернув увагу на значну нерівномірність зростання цін за окремими категоріями споживчих товарів і послуг. Суттєво зросли житлово-комунальні послуги: газопостачання - у 2,6 рази, електропостачання - на 37%. Вартість цукру зросла за рік - на 84%, соняшникової олії - на 79%, тютюнових виробів - на 19%. Такий широкий діапазон значень пояснюється різними типами немонетарних шоків та різною інтенсивністю їх впливу на корекцію цін окремих виробників товарів і послуг залежно від технологічного процесу.