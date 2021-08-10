5 корисних замінників масла для сніданку й тостів
Правильна дієта допоможе краще подбати про здоров'я серця. При розвитку серйозних серцево-судинних захворювань, в тому числі інфарктів, один з ключових негативних чинників - вживання занадто великої кількості насичених жирів, що здатне привести до підвищення рівня "поганого" холестерину, повідомляє Профиль.
Наприклад, вершкове масло містить насичені жири. Це популярний продукт для сніданку в багатьох країнах світу, в тому числі в якості доповнення до тостів. Медики рекомендують пошукати менш шкідливі альтернативи маслу.
П'ять корисних замінників масла для тостів:
- Авокадо. Замість сиру з маслом для тосту краще взяти пасту з авокадо або нарізані скибочки цього фрукта;
- банан. У вигляді пюре або нарізаних скибочок банани стануть ситним і корисним доповненням до тостів або булочок без додавання цукру. Для додаткового смаку і аромату зверху можна додати корицю або насіння;
- ягоди і нежирний йогурт. Ще один рецепт, який надасть сприятливий вплив на серце і організм в цілому. Ягоди містять велику кількість антиоксидантів і мінералів. На тост можна намазати нежирний грецький йогурт, а зверху покласти полуницю, ожину, чорницю, малину і будь-які інші ягоди, пише British Heart Foundation;
- арахісова паста. Вона може використовуватися як окремо, так і в поєднанні з ягодами, фруктами або тертою морквою. При виборі в магазині потрібно звернути увагу, щоб склад містив тільки горіхи, без додавання солі, цукру і пальмової олії. Пасту можна зробити й вдома, розмоловши в блендері улюблені несолоним горіхи до однорідної маси;
- Джем з ягід і насіння Чіа. Такий джем приготувати дуже просто. Потрібно замочити близько 20 г насіння в чотирьох столових ложках води, додати 150 г будь-яких ягід і перемішати до однорідної маси. Отриману суміш перелити в банку, накрити кришкою і поставити в холодильник. Після охолодження джем можна використовувати для тосту.