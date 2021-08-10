5 корисних замінників масла для сніданку й тостів

Правильна дієта допоможе краще подбати про здоров'я серця. При розвитку серйозних серцево-судинних захворювань, в тому числі інфарктів, один з ключових негативних чинників - вживання занадто великої кількості насичених жирів, що здатне привести до підвищення рівня "поганого" холестерину, повідомляє Профиль.

Наприклад, вершкове масло містить насичені жири. Це популярний продукт для сніданку в багатьох країнах світу, в тому числі в якості доповнення до тостів. Медики рекомендують пошукати менш шкідливі альтернативи маслу.

П'ять корисних замінників масла для тостів: