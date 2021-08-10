Nissan створить компактний електричний пікап

У компанії Nissan розглядають можливість створення легкого компактного пікапа на електротязі. Новинка буде перебувати на сходинку нижче за модель Frontier, а основним конкурентом стане новий Ford Maverick, електричну версію якого обіцяють презентувати у найближчі роки, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомляє Carscoops з посиланням на віце-президента американського відділення Nissan Джуді Уїллер. На її думку, є категорія покупців, яким компактний пікап цікавий з погляду активного способу життя, а не як "робоча конячка". Тому йому не обов'язково мати потужну раму та великі розміри.

Nissan Frontier найновіший і найкомпактніший пікап в сучасній модельній гамі компанії. Джерело: Nissan

Пікапи завжди грали найважливішу роль у формуванні американського автомобільного ринку. А з урахуванням сучасних тенденцій щодо електрифікації, цілком логічно, що легкий пікап від Nissan може отримати електричний привод, тим більше, що у компанії є великий досвід створення електрокарів. "Донором" технічних компонентів може стати представлений у минулому році кросовер Nissan Ariya, який використовує модульну платформу CMF-EV.

Електричний кросовер Nissan Aryia може стати "донором" технічних компонентів. Джерело: Nissan

Компанія Nissan планує активно електрифікувати свою продукцію і збільшити до 2030 року асортимент електромобілів. За допомогою компактного електричного пікапа компанія зможе вбити одним пострілом одразу двох зайців – збільшити свою присутність в сегменті та розширити асортимент електрокарів.

На думку аналітиків, продаж компактних пікапів у США повинен вирости до 2023 року до 100 тисяч. Поки в цьому сегменті представлені лише дві моделі – Hyundai Santa Cruz та Ford Maverick. Але, без сумніву, інші виробники захочуть отримати свій "шматок пирога". У Nissan є всі можливості посилити свої позиції на американському ринку, тим більше, що свого часу під маркою Datsun компанія успішно продавала компактні легкі вантажівки.