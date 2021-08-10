Шкарлет розповів про початок навчального року в школах

За словами міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, планується, що на початку навчального року в Україні діти підуть в школу в повноформатному режимі, повідомляє Новое время.

"COVID-19 вже не такий, яким був на початку. Розвиваються нові штами, які більш активні, більш агресивні. Але на початку навчального року ми розглядаємо ситуацію, коли ще тепло, коли ще немає супутніх сезонних захворювань, що в школу ми підемо в повноформатному режимі ", - сказав міністр.