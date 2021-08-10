Ринок землі: українці продали більше 10 тис. гектарів

З початку запуску ринку землі 1 липня вже зареєстровано 5 206 земельних угод. Загальна площа земельних ділянок, за якими зареєстровано угоди, становить 10 161 га.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики і продовольства.

Найбільше землі продали в Полтавській області - 1 276 га. На другому місці Харківська область - 1171 га, трійку лідерів з продажу землі закриває Кіровоградська область - 893 га.

Найменше продали в Луганській області - 20,7 га.

Зазначено, що заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру подали 4 532 нотаріуси. Всього заяв - 5 082, з яких узгоджено 4 473, в черзі на розгляд - 17, отримали відмову - 592.

Мінагрополітики

Нагадаємо, 1 липня Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко офіційно оголосив старт ринку землі. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням у 100 гектарів.

Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям буде вирішуватися тільки на загальнонаціональному референдумі.