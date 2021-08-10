Президентський рейтинг: чи підтримають виборці Зеленського

Якби вибори президента відбувалися найближчим часом, то найбільше голосів у першому турі отримав би чинний глава держави Володимир Зеленський, повідомляє Украинская правда.

"Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би Володимир Зеленський – 29% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме", - сказано в повідомленні.

П’ятого президента Петра Порошенка готові підтримати 16% опитаних, співголову фракції ОПЗЖ Юрія Бойка − 15%, лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко – 11%.

За очільника партії "Сила і честь" Ігоря Смешка мають намір проголосувати 6%, за лідера Радикальної партії Олега Ляшка – 3%, за експрем’єра Володимира Гройсмана – 3%, за свободівця Руслана Кошулинського – 3%, за спікера ВР Дмитра Разумкова – 2%, за голову партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка – 2%, за мера столиці Віталія Кличка – 1%, за члена Опоблоку Олександра Вілкула – 1%.

У другому турі, якби в нього вийшли Зеленський і Порошенко, то Зеленський би отримав 61% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, а Порошенко – 39%.

У випадку виходу до другого туру Зеленського і Бойка за Зеленського проголосували би 68% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за Бойка – 32%.