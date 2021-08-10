У Раді зареєстрували законопроєкт про перехідний період на Донбасі і в Криму

Законопроєкт про засади державної політики перехідного періоду було в понеділок зареєстровано у Верховній Раді під № 5844, повідомляє Деловая столица.

Законопроєкт був поданий Кабінетом міністрів, ініціатор — прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Основним парламентським комітетом, який готуватиме документ до розгляду на пленарному засіданні, є комітет із прав людини, деокупацію і реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій, Луганській областях та Автономній Республіці Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Текст законопроєкту поки на сайті не оприлюднено.

4 серпня законопроєкт про перехідний період схвалив Кабмін.

Зазначалося, що в документі пропонується закріпити на рівні закону визначення Російської Федерації як держави-агресора і держави-окупанта.

Серед цілей документа — визначення базових принципів деокупації і реінтеграції, уніфікація підходів як щодо тимчасово окупованих частин Донецької і Луганської областей, так і по Автономній Республіці Крим і місту Севастополь.

Закон вводить такі поняття, як перехідна юстиція, конвалідація, тимчасова окупація, окупаційні сили і окупаційні служби Російської Федерації, політико-дипломатичні та санкційні заходи, контактна лінія, міцний мир, реінтеграція тимчасово окупованих (деокупація) територій та їхніх мешканців.