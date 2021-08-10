"Барселона" зробила останню пропозицію Мессі

Генеральний директор каталонського клубу "Барселона" Ферран Ревертерс зробив останню пропозицію футболісту Ліонелю Мессі. Він зробив йому нову пропозицію залишитися в клубі, повідомляє РБК-Украина.

Видання пише, що Мессі вже прибув на острів Ібіца для укладення контракту з французьким "Парі Сен-Жермен". Там він зустрінеться з представниками "ПСЖ" для завершення угоди.

"Ходять чутки про переговори між Мессі та іншими клубами. Це неправда. Все було залагоджено давно. Ліонель на 100 відсотків буде грати в "ПСЖ" , - сказав брат власника "ПСЖ" Халіф бін Хамада Аль-Тані.

Також видання пише, що директор "Берселони" провів переговори з Мессі і зробив йому нову пропозицію залишитися в клубі.

Нагадаємо, футболіст Ліонель Мессі підтвердив, що йде з футбольного клубу "Барселона". Він повідомив, що перехід в "ПСЖ" - це поки тільки можливий варіант.