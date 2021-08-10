В США повідомили, кому необхідне додаткове щеплення від коронавірусу

Літнім людям та особам з імунодефіцитом, найімовірніше, потрібне буде додаткове щеплення проти COVID-19, вважає головний інфекціоніст США, радник президента з питань медицини Ентоні Фаучі, повідомляє Укрінформ.

Рівень захисту вакцин від вірусу з часом знижується, пояснив Фаучі, зазначивши, що ефективність Pfizer за кілька місяців падає з 90% до 84%.

"Рано чи пізно ви побачите ослаблення ефективності до такої міри, що доведеться робити додаткове щеплення, передусім літнім людям, а також людям з ослабленою імунною системою", - сказав Фаучі.

Серед них, зокрема, особи, що мали трансплантацію органів, проходили хіміотерапію, приймають імуносупресивні препарати.

"Я рішуче виступаю за те, щоб їм зробити додаткове щеплення якомога швидше", - додав Фаучі.

Управління контролю за продуктами та медикаментами на початку наступного місяця планує представити план щодо додаткової вакцинації. Компанія Pfizer має намір домагатися федерального дозволу на бустерні (додаткові) щеплення.