Kia представила концепт Soul EV Boardmasters Edition

Південнокорейська компанія Kia створила унікальний концепткар Soul EV Boardmasters Edition. Новинка буде презентована на британському фестивалі Boardmasters, що об'єднує любителів серфінгу та музики, який буде проходить з 11 по 15 серпня в Корнуоллі, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Компанія Kia є одним зі спонсорів фестивалю.

Кліренс збільшили до 310 мм спереду і 320 мм – ззаду. Джерело: Kia

Кросовер Soul EV Boardmasters Edition відрізняється від звичайної моделі електромобіля збільшеним дорожнім просвітом, 16-дюймовими дисками з позашляхової 30-дюймової гумою Maxxis Bighorn розмірністю 265/75. Кліренс збільшили до 310 мм спереду та 320 мм – ззаду.

Крім збільшеної висоти (1950 мм), новинка привертає увагу розширеними колісними арками, спеціальним багажником на даху з сонячною панеллю, додаткової світлотехнікою Lazer ST4 Evolution LED, а також декоративними аплікаціями на кузові.

Містке багажне відділення було збільшено за рахунок демонтажу заднього ряду сидінь. Джерело: Kia

У багажнику передбачили кронштейни для гідрокостюмів та відкидну лавку. Джерело: Kia

Серфери зможуть розмістити на даху дві дошки 7ft9 Tahe Bic Malibu. Крім того, до їхніх послуг в авто є містке багажне відділення, яке було збільшено за рахунок демонтажу заднього ряду сидінь. Замість них тут з'явилося водовідштовхувальне покриття з хвойних порід дерева, кронштейн для гідрокостюмів і рушників, а також дерев'яна пляжна лавка.

Сонячна батарея на даху може використовуватися для живлення холодильника, а також інших споживачів. Джерело: Kia

На панелі є індикатор роботи та два USB-порту. Джерело: Kia

Сонячна батарея на даху може використовуватися для живлення холодильника, а також інших споживачів. На панелі є індикатор роботи та два USB-порту. В дорозі розважати водія та його супутника буде інфо-розважальний центр з 10,25-дюймовим сенсорним екраном і аудіосистема Harman/Kardon з 10-у динаміками.

Серфери зможуть розмістити на даху дві дошки 7ft9 Tahe Bic Malibu. Джерело: Kia

Автомобіль оснащений літій-іонною батареєю ємністю 64 кВтг та електромотором, що розвиває потужність 204 к.с. і крутний момент 395 Нм. З таким арсеналом концепт здатний без зупинки подолати понад 450 км.