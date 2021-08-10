Китайські бізнесмени втратили десятки мільярдів доларів

Китайські бізнесмени з кінця червня втратили 87 мільярдів доларів через тиск влади на високотехнологічну індустрію, повідомляє "Лента.ру".

Після початку антимонопольного розслідування проти найбільшого агрегатора таксі Didi статки двох десятків провідних китайських техномагнатов скоротилися на 16 відсотків. Найбільше збіднів засновник онлайн-рітейлера Pinduoduo Колін Хуан, його капітал скоротився на третину (на 15,6 мільярда доларів). Засновник Tencent (виробник ігор) Поні Ма втратив близько 12 мільярдів доларів або 20 відсотків свого статку. Засновник Alibaba Джек Ма позбувся 2,6 мільярда доларів.

Закручування гайок в інтернет-бізнесі з боку уряду Китаю триває вже кілька місяців. Протиріччя влади і підприємців посилилися через конфлікт власника Alibaba Джека Ма з національним регулятором.

Пізніше влада КНР переключилися і на інші галузі. Репресії торкнулися сектору освітніх послуг, що викликало розпродаж акцій в материковому Китаї і в Гонконзі. Крім того, Китай запідозрив в спекуляціях своїх найбільших виробників мікрочипів.