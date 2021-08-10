Невідомий покупець віддав $135 000 за NFT каменя

Створена наприкінці 2017 року NFT-колекція EtherRock стала популярною серед користувачів. 8 серпня вони заплатили в цілому понад $ 200 000 за два різнокольорових каменя, повідомляє ForkLog.

EtherRock # 21 перейшов до нового власника за 45 ETH (понад $135 000 на момент угоди), # 33 купили за 33 ETH (майже $ 104 000).

Автори колекції надихалися класичним захопленням іграшками Pet Rock, що спалахнуло наприкінці 1975 року. Серія NFT складається зі ста ідентичних за формою різнокольорових каменів. Згідно Etherscan, перший EtherRock продали 26 грудня 2017 роки за 0,099 ETH (близько $300 на той момент).

Нова хвиля інтересу до EtherRock пов'язана з тим, що творці випустили інші токени.

the rock mafia has been assembled pic.twitter.com/2jhNiObGeK - Meltem Demir ◎ rs (@Melt_Dem) August 6, 2021

Зараз багато каменів виставлено на перепродаж на популярних NFT-маркетплейсах. Ціни на них варіюються від 31 ETH ($ 96 100) до 626 262 ETH (приблизно $ 1,9 млрд).

Зростаючу популярність токенізованих каменів-улюбленців прокоментував співзасновник і генеральний директор Onchain Capital Ран Нойнер:

«У світі 7 млрд людей, 21 млн BTC і тільки 100 каменів. Уявляєте, що станеться, коли в проект потечуть інституційні гроші? Схвалення Rocks ETF - це питання часу﻿﻿».