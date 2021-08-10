Президента Бразилії звинуватили в геноциді

Організація APIB, яка захищає права корінного населення Бразилії, звернулася до Міжнародного кримінального суду в Гаазі з проханням притягнути до відповідальності президента країни Жаіра Болсонару за геноцид, повідомляє Лента.Ру.

Правозахисники звинуватили політика в винищуванні корінних народів Бразилії та руйнуванні їх батьківщини. За їхніми словами, з моменту вступу на посаду у 2019 році Болсонару проводив "явну, систематичну і навмисну політику" проти національних меншин.

Координатор APIB з правових питань Елой Терена підкреслила, що бразильська система правосуддя не здатна самостійно розслідувати зазначені інциденти, тому громадяни звернулися за допомогою до міжнародного співтовариства.

"Ми вважаємо, що в Бразилії відбуваються дії, які являють собою злочини проти людяності, геноцид і екоцид", - заявила вона.

Активісти організації також звинуватили Болсонару в посиленні негативних наслідків пандемії коронавірусу для країни.