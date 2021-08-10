Названо нову десятку суддів шоу "Співають всі"

Вже 21 серпня на телеканалі "Україна" о 21:00 покажуть перший випуск масштабного талант-шоу "Співають всі!". Серед 100 зіркових суддів будуть LOOKINICH, Дядя Жора, Назарій та Дмитро Яремчуки, АСАФАТОV, Ілля LETAY, Христина Охітва, Ігор Балан, Ольга Нека і гурт PATSYKI Z FRANEKA, повідомляє Обозреватель.

Шоумен Дядя Жора заявив, що як тільки він познайомився з британською версією шоу "Співають всі!", захотів взяти участь в українській інтерпретації проєкту. А вже опинившись на знімальному майданчику, переконався – це неймовірне шоу, яке так довго чекали українські глядачі.

Дядя Жора. Джерело: Пресслужба ТРК "Україна"

Співак АСАФАТОV розповів, що для нього важливі розуміння і "проживання" пісні виконавцем. На його думку, "співати повинна душа, з розумінням того, про що саме ця пісня".

Співак АСАФАТОV. Джерело: Пресслужба ТРК "Україна"

Солідарна з думкою співака і заслужена артистка України Христина Охітва. Співачка чекає від учасників такої подачі, щоб кожен глядач міг побачити себе в обраній пісні і відчути композицію з перших до останніх нот.

Христина Охітва. Джерело: Пресслужба ТРК "Україна"

А ось відомий артист Ілля LETAY буде шукати унікальність і харизматичність в кожному конкурсанті.

Ілля LETAY. Джерело: Пресслужба ТРК "Україна"

Лідер гурту PATSYKI Z FRANEKA – NAZAR впевнений, що харизма – це те, що відрізняє його від інших виконавців, тому буде підтримувати конкурсантів, які володіють нею.

Гурт PATSYKI Z FRANEKA. Джерело: Пресслужба ТРК "Україна"

Народний артист України Дмитро Яремчук переконаний – довго шукати по-справжньому талановитих артистів їм не доведеться, адже Україна багата унікальними голосами. А ось він буде голосувати за незвичайні і цікаві тембри і образи. Думку брата підтримав і Назарій Яремчук.

Народний артист України Дмитро Яремчук. Джерело: Пресслужба ТРК "Україна"

Назарій Яремчук. Джерело: Пресслужба ТРК "Україна"

Співачка Ольга Нека зізналася – участь у проєкті – це знак згори. Виконавець LOOKINICH теж зрадів можливості приєднатися до вокального шоу і сподівається своїми голосами дати учасникам максимальну підтримку у творчих починаннях.

Співачка Ольга Нека. Джерело: Пресслужба ТРК "Україна"

Виконавець LOOKINICH. Джерело: Пресслужба ТРК "Україна"

Співак і автор пісень Ігор Балан зазначає: "Без драм не обійдеться", адже суддям потрібно обрати серед талановитих артистів найкращих, а переможець буде лише один!".