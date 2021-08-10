Дельта-штам в Україні: в одній із областей виявили 10 випадків зараження

У Чернігівській області зафіксували 10 випадків зараження штамом коронавірусу "Дельта". Про це заявив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус, повідомляє Слово і діло.

"Є п одтвержденная інформація від референс-лабораторії м.Києва про виявлені 10 випадки зараження штамом збудника COVID-19" Дельта "в Чернігівській області", - написав Чаус.

За його словами, план дій обговорили й відпрацювали в ході обласної комісії ТЕБ та НС. На цей час ситуація під контролем.

Голова зазначив, що в області працює 152 пункти щеплення і 17 центрів масової вакцинації.